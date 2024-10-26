«Не жду, что мы поедем на международные старты, поэтому пошел учиться». Планы вице-чемпиона Олимпиады-2022

Прыгун с трамплина Евгений Климов — об очном образовании и мотивации продолжать карьеру.

Самая неожиданная медаль России на последней зимней Олимпиаде была добыта в прыжках на лыжах с трамплина. Серебро в командных соревнованиях завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. У каждого — удивительная судьба. Садрееву в Пекине было всего 18, Махине — 19 лет, — недавние школьники. Титулованная Ирина Аввакумова после четвертого места в Пхенчхане брала паузу в карьере. Некоторые думали, уже не вернется, а она показала в Китае суперрезультат. Наконец Евгений Климов в Сочи-2014 выступал в двоеборье. После решил сосредоточиться на прыжках. Многие говорили: ошибка. Однако Климов теперь вице-чемпион Олимпиады и мог бы стать одним из мировых лидеров, если бы не тотальный бан российского зимнего спорта. Евгений, как и другие наши герои Пекина-2022, участвует только на внутренних стартах, а международные почти не смотрит, «чтобы не расстраиваться лишний раз». Однако мотивация продолжать карьеру есть — и это хорошая новость. Об этом Климов рассказал в интервью «СЭ».

Как спортсмены мы в свое время пропустили большую часть обучения

— Слышали, что вы поступили в Российский международный олимпийский университет. Тяжело совмещать учебу с карьерой?

— Да, я учусь на дневном отделении. А если поступаешь на очную программу, приходится немного отдалиться от спорта. Но можно про него и не забывать. Все-таки рядом база «ЮГ Спорт», можно пользоваться их залами, университетскими. Плюс до Красной Поляны, где я могу попрыгать с трамплина, мне ехать всего полтора часа.

— С какой целью пошли учиться?

— Чувствую, что не хватает знаний, которые понадобятся после карьеры. Важно понять, что я хочу: управлять федерацией, спортивными объектами, открыть свою школу? Может быть, меня заинтересует маркетинг. Еще новые знакомства, связи, социализация. Это очень интересно. Как спортсмены мы в свое время пропустили большую часть обучения. Сейчас есть возможность наверстать. Особенно когда мы находимся без международных соревнований.

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— Как оцените свое выступление на летнем чемпионате России, турнире «Горный орел» на призы Владимира Славского?

— Оцениваю хорошо. Нам, прыгунам, в первую очередь важно психологически настроиться на старт. Не обязательно прыгать с трамплина каждый день, каждую неделю. Можно пропустить и две. Заменяя прыжки на подготовку в зале, делать специальные имитационные упражнения.

— Есть ли понимание по расписанию на новый сезон?

— Основной сезон должен был начаться в Сочи, но этапы Кубка России перенесли в Нижний Тагил. На них я не поеду, но буду на всех основных стартах. В Чайковском на чемпионате России и двух международных этапах в Нижнем Тагиле. То есть три раза за учебный год я планирую выехать дней на пять-шесть. Придется пропускать учебу. В этом и проявляются трудности совмещения спорта и образования.

— А что за международные старты?

— По сути, тот же чемпионат России плюс белорусские и казахские спортсмены. Они будут проводиться в те же дни, что и этапы Кубка мира.

Чувствую, что еще не реализовал весь свой потенциал

— Есть ли какие-то инсайды по нейтральному статусу?

— Много обсуждали это с представителями ОКР в Уфе (разговор состоялся в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». — Прим. «СЭ»). Было высказано много мнений, в том числе про выступления под нейтральным статусом. Я придерживаюсь мнения, что, если у нас не будет никаких преград, кроме отсутствия флага и гимна, нужно возвращаться. У нас уже был этот опыт на Играх в Пекине-2022. Все прекрасно знают, что мы за спортсмены, из какой страны. Да, и мы понимаем, что также защищаем честь и достоинства нашей страны на международной арене. Что касается вероятности такого развития событий, то мне тяжело судить. Но я в этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться.

— Выступить на Олимпиаде-2026 в Италии — ваша цель?

— Хотелось бы выступить на следующих Играх, но я не уверен, что нас допустят. И это еще мягко говоря. Однако хотелось бы еще застать тот момент, когда мы вернемся, и сказать свое веское слово. Мотивации много, я чувствую, что еще не реализовал весь свой потенциал.

— Олимпийский отбор уже начался. На летних «Гран-при» ваши конкуренты уже набирают очки. Следите за этим?

— Не слежу. Конечно, это интересно. С другой стороны — расстраивает. Есть желание соревноваться, а ты можешь только смотреть, а сам ездишь только по внутренним стартам. Так что не смотрю, чтобы не расстраиваться лишний раз. При этом скажу, что у нас тоже есть конкуренция. Во всем надо стараться искать свои плюсы. Сейчас спорт повернут в сторону России. Не как раньше, когда котировались только международные старты. Решаются другие проблемы, которые нужно было давно затронуть.

— Сколько человек борется за медали на чемпионате России?

— Первая шестерка реально может претендовать на медали. А там кто и как психологически себя настроит.

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Было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось

— А как идут дела со строительством инфраструктуры? Слышали, что большой трамплин может появиться на Сахалине?

— Там пройдут Российско-Китайские игры этой зимой. Рекорд их трамплина 85 метров, он меньше, чем стандарты для проведения Кубка мира (90 метров). Да, там можно проводить юношеские соревнования, но члены сборной могут задействовать его только для начальной подготовки к сезону: май-июнь. В дальнейшем нам нужны более мощные трамплины, которые есть только в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи.

— Спросим вас как будущего управленца. Где бы еще запланировали строительство большого трамплина?

— Я бы построил его на своей малой родине — в Перми. А вообще было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось. Сейчас они в плачевном состоянии. В том числе в Уфе. Здесь начинали строить большой трамплин на 90 метров (помимо тех, что есть сейчас), но не довели дело до логического завершения. В итоге он в буквальном смысле обвалился. И все -стройка остановилась. В Санкт-Петербурге есть заброшенный трамплин. Его бы его отреставрировать, тогда там можно было бы проводить полный цикл подготовки спортсменов всех уровней. Вообще у нас есть много мест, где можно строить трамплины, тем самым развивая вид спорта. Я считаю, что необходимо действовать в этом направлении, но не все так просто.

— Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский говорил, что детский трамплин будут строить в Карелии, в Сортавале.

— С детской линейкой другая ситуация. Такие комплексы строят почаще. Все-таки надо оправдать строительство, а большой трамплин будет оправдываться гораздо дольше, чем детский. Проще поставить маленький и обучать детей, а потом вывозить их на сборы. По крайней мере, так считают. Хотя, мне не кажется, это экономия.

— Нужен ли России такой же трамплин, как в словенской Планице (200 метров)?

— Знаю, что есть планы построить трамплин для полетов в Кемерове. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был такой комплекс. Хотя бы один на всю страну, но, по ощущениям, это произойдет не скоро. Хотя это бы дало большой толчок для развития нашего вида спорта, привлекло бы к себе внимание болельщиков. Все-таки у нас красивый вид спорта, но недостаточно популярный у населения.

— Ваше мнение о полете на лыжах? Этот вид прыжков — отдельная дисциплина?

— Да, на сто процентов. Сами спортсмены так говорят. Тактика выходит на первый план. В полете можно почувствовать момент, когда сменить траекторию и улететь еще дальше. Или на разгоне нарастить скорость и потом использовать ее, чтобы уйти в отрыв. То есть можно предпринять больше действий в полете, чем на обычном трамплине.

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Чтобы дальше летать, пришлось скинуть 7 килограммов мышечной массы

— Общаетесь с сокомандниками по серебру Пекина-2022?

— Мы дружим, у нас хорошие отношения.

— Эта медаль вас сблизила?

— Конечно. Важную роль сыграло то, что у нас в команде было два состоявшихся спортсмена — я и Ирина Аввакумова, а также совсем молодые ребята: Данил Садреев и Ирма Махиня. Получилась отличная коллаборация взрослых и юниоров. Выступали все вместе, как одно целое. Сейчас тоже остаемся одной командой.

— Как бы оценили молодое поколение? Те же Садреев и Махиня прибавили за два последних сезона?

— Да, у нас растет перспективная молодежь. В первую очередь конкуренция на российских стартах поддерживается благодаря им.

— Вы перешли в прыжки с трамплина из лыжного двоеборья. Тяжело дался этот переход?

— Непросто. Чтобы дальше летать, мне пришлось скинуть 7 килограммов мышечной массы. В двоеборье они были нужны, чтобы еще оставались силы на лыжные гонки.

— На Играх-2014 в Сочи вы здорово выступили в двоеборье.

— Был третьим после прыжковой части, но в гонке ничего не получилось. Однако я был еще юниором. Мне сказали: просто покажи, что мы хотя бы прыгать умеем (смеется). Показал, но на большее вряд ли был способен.