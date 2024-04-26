Японец нарушил законы гравитации и улетел на лыжах на 291 метр. Но его рекорд не признают

Международная лыжная федерация отказывается фиксировать феноменальный результат Рею Кобаяси.

Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Рею Кобаяси установил для своего вида спорта новый предел. Он улетел на лыжах на 291 метр, что на солидные 37,5 метра превосходит предыдущее достижение. Но, несмотря на то что безумный полет Кобаяси признали коллеги, рекорд официально не подтвержден из-за позиции международной федерации.

Мечта стала явью

Организацией исторического достижения занималась компания Red Bull, которая подготовила трамплин недалеко от исландского города Акюрейри. Никаких масштабных построек не было. Трамплин естественный и расположен на склоне горы.

«В прошлом сентябре, когда я впервые посетил это место, все, что я увидел, были камни. Тогда было сложно представить это место покрытым снегом, — объяснял Кобаяси. — Но я знал, что здесь идеальный естественный склон. Я даже не мог просить о лучшем трамплине. Это был невероятный опыт».

Red Bull выбрал одного из сильнейших представителей этого вида спорта. Кобаяси выиграл золото последней Олимпиады в прыжках с нормального трамплина (К-98) и серебро — с большого (К-195), где уступил норвежцу Мариусу Линнвику. Также Рею является первым в истории Японии обладателем Кубка мира (сезон-2018/2019) и третьим в мире, кому удалось завоевать Большой шлем, выиграв все этапы Турне четырех трамплинов. «Тихий и философский, амбициозный и голодный» — так описывается Кобаяси в статье Red Bull.

Ориентиром для японца был результат 300 метров. Первая попытка оказалась неудачной — 256 метров. Это больше мирового рекорда, но далеко от цели. Оттолкнувшись от трамплина во второй раз, Кобаяси парил в воздухе около 10 секунд и приземлился на отметке 291 метр. Такой прыжок всех устроил.

«Сложно выразить свои чувства словами. Моя мечта стала явью. Этот опыт поднимает мою карьеру на новый уровень, этот рекорд станет моим источником силы в будущем, — радовался спортсмен. — Я знаю, что моей целью было 300 метров. Но я с удовольствием попробую еще раз».

Фото Reuters

FIS против

До Кобаяси самый дальний прыжок на лыжах совершил австриец Штефан Крафт. В 2017 году он улетел на 253,5 метра. Этот рекорд остается действующим и официальным. Дело в том, что Международная федерация лыжных видов спорта не ратифицировала новое достижение японца, так как прыжок Рею совершил не на соревнованиях под эгидой FIS.

В действиях федерации есть основания так поступать. Вспомните, например, на Олимпиаде в Пекине пачками дисквалифицировали спортсменов из-за проблем с экипировкой. Это тогда помогло нашей сборной взять сенсационное серебро. Так вот, в Исландии никто костюм и другую амуницию у Кобаяси не проверял. Вдобавок было еще несколько пунктов, по которым нельзя было засчитать рекорд японца: отсутствие техконтроллера, несертифицированный трамплин и др.

Однако FIS понимает, что своим прыжком Рею сделал огромный вклад в популяризацию и развитие вида спорта, поэтому не стала делать вид, что никаких полетов в Исландии на этой неделе не было. Организация выпустила специальный пресс-релиз с объяснениями.

«Прыжок Рею Кобаяси в Исландии не проводился в условиях соревнований и не соответствовал правилам FIS. Он демонстрирует выдающиеся достижения спортсмена в совершенно особых условиях, но их нельзя сравнивать с Кубком мира, поскольку и дата начала, и весь проект рассчитаны на одного спортсмена и, следовательно, в конечном итоге на один прыжок. FIS надеется, что были приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности спортсмена, и FIS рада видеть Рею Кобаяси в предстоящем сезоне Кубка мира сражающимся за официальный мировой рекорд FIS».

Конечно же, все изначально понимали, что достижение не засчитают и личным рекордом Кобаяси на сайте FIS останется 252 метра, что, кстати, не так далеко от официального мирового. Тем не менее некоторые спортсмены не согласны с федерацией.

Фото Reuters

«Я понимаю, что FIS не хочет писать, что в ее системе есть мировой рекорд. Но для меня это мировой рекорд. Прыжок Крафта для меня таковым не является, — приводит слова трехкратного чемпиона мира Йоханна Андре Форфанга NRK. — Только нам, прыгунам с трамплина, решать, является ли это мировым рекордом. Думаю, что большинство из нас рассматривают это как новое достижение».

Спортсмены верят, что рекорд Кобаяси хоть никогда и не признают в FIS, но он станет для федерации своеобразным пинком, который заставит ее шевелиться. Прыгуны с трамплина признают стагнацию в их виде спорта, где один 10-секундный полет японца привлек внимания больше, чем весь прошедший сезон Кубка мира.