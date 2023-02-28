0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 16:44

Американка Диггинс выиграла гонку свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам

Мария Гусева
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Планице (Словения).

31-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты и 40,8 секунды.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (отставание 14,0 секунды), третьей стала еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон (19,5).

Завтра, 1 марта, в Планице пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 19,5

Джессика Диггинс
Фрида Карлссон
Эбба Андерссон
1
Обсудить
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
В Финляндии начали строить забор на границе с Россией
Популярное видео
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежцы Клебо и Гольберг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам