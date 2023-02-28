Американка Диггинс выиграла гонку свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Планице (Словения). 31-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты и 40,8 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (отставание 14,0 секунды), третьей стала еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон (19,5). Завтра, 1 марта, в Планице пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем. Лыжные гонки Чемпионат мира Планица, Словения 10 км, свободный стиль. Женщины 1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8 2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды 3. Эбба Андерссон (Швеция) — 19,5