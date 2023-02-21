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Сегодня, 17:56

Губерниев — о проморолике FIS: «Это называется «лицемеры — вперед!»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Соцсети
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что FIS включила в проморолик чемпионата мира по лыжным видам спорта фрагменты с Александром Большуновым и Натальей Непряевой, после чего пресс-атташе федерации Сюнне Дюрхауг принесла извинения за то, что российские спортсмены попали в ролик.

«Всех переплюнули Олле Далин и IBU, говоря, что русских спортсменов не будет на Кубке мира. При этом сами перед началом нынешнего сезона обивали пороги российским телекомпаниям, чтобы продать права на Кубок мира без наших. Бизнес бизнесом, вы у нас купите, причем, насколько я понимаю, цена была завышена. У лыжников была такая же ситуация. Они привлекли наших лучших спортсменов — это Непряева и Большунов. А извиняться-то за что? Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Нет, потому что денег они хотят побольше заработать. Это называется «лицемеры — вперед!» — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 пройдет с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения). Российские спортсмены не смогут выступить в турнире, FIS отстранила россиян от участия в международных турнирах под своей эгидой.

Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
Наталья Непряева
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