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Сегодня, 19:11

Вяльбе об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Да и пофиг, пусть бойкотируют»

Вяльбе отреагировала на нежелание шведских лыжниц выступать с россиянками
Елена Вяльбе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Да и пофиг, пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется», — приводит слова Вяльбе Sport24.

8 октября FIS сообщил, что примет решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям на основе позиции МОК.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков также прокомментировал заявление шведских лыжниц: «Какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят!»

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-10-10-vyalbe-ob-otkaze-shvedskikh-lyzhnits-katatsya-s-rossiyankami-da-i-pofig-pust-boykotiruyut
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Линн Сван
Майя Дальквист
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