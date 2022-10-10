Вяльбе об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Да и пофиг, пусть бойкотируют»

Вяльбе отреагировала на нежелание шведских лыжниц выступать с россиянками

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Да и пофиг, пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется», — приводит слова Вяльбе Sport24.

8 октября FIS сообщил, что примет решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям на основе позиции МОК.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков также прокомментировал заявление шведских лыжниц: «Какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят!»

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.