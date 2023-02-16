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Сегодня, 14:32

FIS анонсировала ЧМ по лыжным видам видеороликом с участием российских спортсменов

Виталий Косик
Корреспондент
Фото Скриншот видео FIS.
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) в социальных сетях опубликовала видеоролик-анонс предстоящего чемпионата мира по лыжным видам спорта, на котором также запечатлены спортсмены из России.

На ролик попали россияне Александр Большунов и Наталья Непряева. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов показан ведущим борьбу с норвежцем Йоханнесом Клебо, а победительница Олимпиады Непряева соперничает с финкой Анне Кюлленен.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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