FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира-2023

Сегодня, 12:02
Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала российских спортсменов Александра Большунова и Наталью Непряеву в проморолике, который посвящен предстоящему чемпионату мира.
Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале FIS Cross Country, появляются кадры гонок, в которых участвовали Большунов и Непряева.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.