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Сегодня, 16:12

Голберг выиграл марафон на чемпионате мира по лыжным гонкам, Клебо — второй

Мария Гусева
Пол Голберг.
Пол Голберг.
Фото Reuters
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Норвежский лыжник Пол Голберг выиграл гонку на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в Планице (Словения).

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 30,2 секунды.

Второе место занял еще один представитель Норвегии Йоханнес Клебо (отставание 1,0 секунды), третьим стал швед Вильям Порома (1,20).

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Лыжные гонки

Чемпионат мира — 2023

Масс-старт. 50 км. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1,0

3. Вильям Поромаа (Швеция) — 1,2

4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1,6

5. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 6,2

6. Ийво Нисканен (Финляндия) — 9,4

7. Дидрик Тенсет (Норвегия) — 11,6

8. Йенс Бурман (Швеция) — 42,7

Йоханнес Клебо
Пол Голберг
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