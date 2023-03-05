Сегодня, 16:12
Норвежский лыжник Пол Голберг выиграл гонку на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в Планице (Словения).
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 30,2 секунды.
Второе место занял еще один представитель Норвегии Йоханнес Клебо (отставание 1,0 секунды), третьим стал швед Вильям Порома (1,20).
В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.
Лыжные гонки
Чемпионат мира — 2023
Масс-старт. 50 км. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1,0
3. Вильям Поромаа (Швеция) — 1,2
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1,6
5. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 6,2
6. Ийво Нисканен (Финляндия) — 9,4
7. Дидрик Тенсет (Норвегия) — 11,6
8. Йенс Бурман (Швеция) — 42,7