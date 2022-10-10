Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Думаю, что сейчас наши никуда не поедут, потому что ситуация тяжелая. А если вдруг наших допустят в нейтральном статусе и они поедут, то какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят! Вообще без проблем. Хотят бойкотировать — пускай. Самое главное, чтобы наши бежали! Какая нам разница, побегут они или нет? Они же бегают без нас, так же зарабатывают медали не в полном составе сильнейших спортсменов. Значит, мы будем делать так же, как и они. Здорово. Их нет — мы выиграли, тоже сильнейшие», — сказал Легков «СЭ».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. 30 сентября глава МОК Томас Бах призвал допустить к участию в турнирах российских спортсменов под нейтральным флагом, в случае если они не поддержат спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

Шведские лыжницы готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских спортсменов