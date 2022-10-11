Министр спорта РФ Матыцин назвал недопустимыми заявления шведских лыжниц о бойкоте соревнований из-за россиян

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Как обычно, не комментирую высказывания отдельных представителей. Тем более что это заявления неофициальных лиц, а не органов. Абсолютно недопустимые заявления, которые дискриминируют наших спортсменов. Мы слышим отдельные позитивные высказывания о том, что без России спорт развиваться не может», — цитирует РИА «Новости Спорт» Матыцина.

Министр отметил важность следующего года для спортсменов из-за отбора на Олимпийские игры.

«Следующий год очень важен, будет отбор на Олимпиаду по подавляющему количеству виду спорта. Многое зависит от позиции МОК, которая пока остается без изменений. Наша задача — сделать так, чтобы международное спортивное сообщество консолидировалось и отстаивало принципы, а не конъюнктуру политических течений», — добавил он.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков также прокомментировал заявление шведских лыжниц: «Какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят!»

8 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что примет решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям на основе позиции МОК.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.