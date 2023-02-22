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Сегодня, 17:20

Немка Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном спринте на ЧМ в Планице

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкая лыжница Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном классическом спринте на чемпионате мира в Планице (Словения).

«Нет, я не буду бежать спринт. Я хочу сосредоточиться на гонках на длинные дистанции, так что участие в спринте было бы не лучшим решением», — приводит слова Хенниг SVT.

В текущем сезоне 26-летняя Хенниг занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. В ее активе есть победа в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски».

Чемпионат мира-2023 в Планице проходит с 21 февраля по 5 марта. Индивидуальный спринт классическим стилем пройдет в четверг, 23 февраля.

Сборная Германии по лыжным гонкам
Катарина Хенниг
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