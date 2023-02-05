Резцова посоветовала Большунову подать иск в CAS на FIS из-за недопуска на чемпионат мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускает Александра Большунова к выступлению на чемпионате мира по персональной квоте.

«Ничего неожиданного нет. Нам будут постоянно втыкать палки в колеса в любых вопросах, так как и общую команду не пускают на международную арену. Но как бы ему ни было обидно, а это, конечно, обидно, он имеет полное право подать на них в суд. Это мой совет Большунову — пусть подаст иск в CAS на FIS за то, что не пускают его. С хорошими юристами шансы есть, да и время до чемпионата мира есть. Надежда есть. Нас наказывают, пусть и их тоже. Норвежцы же выступают, а всякую гадость говорят про нас», — сказала Резцова «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2023 года пройдет в городе Планица (Словения) с 21 февраля по 5 марта.