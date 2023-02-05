0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 15:33

Резцова посоветовала Большунову подать иск в CAS на FIS из-за недопуска на чемпионат мира

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускает Александра Большунова к выступлению на чемпионате мира по персональной квоте.

«Ничего неожиданного нет. Нам будут постоянно втыкать палки в колеса в любых вопросах, так как и общую команду не пускают на международную арену. Но как бы ему ни было обидно, а это, конечно, обидно, он имеет полное право подать на них в суд. Это мой совет Большунову — пусть подаст иск в CAS на FIS за то, что не пускают его. С хорошими юристами шансы есть, да и время до чемпионата мира есть. Надежда есть. Нас наказывают, пусть и их тоже. Норвежцы же выступают, а всякую гадость говорят про нас», — сказала Резцова «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2023 года пройдет в городе Планица (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Александр Большунов
Анфиса Резцова
2
Обсудить
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Анфиса Резцова о МОК: «Они постоянно играют с нами в кошки-мышки!»
Шипулин: «Бьорндален хочет, чтобы русские спортсмены вернулись»
В Международной федерации гольфа отказались выражать позицию по допуску россиян до соревнований
Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить Россию на Олимпийские игры
Бородавко: «Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны»
Бородавко: «Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на высоком уровне. Но от слов до дела бывает далеко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вяльбе не удивилась заявлению генсека FIS о недопуске россиян к чемпионату мира