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Сегодня, 16:07

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2023 в Планице

Виктория Кравченко
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Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты на ЧМ-2023 по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Планице (Словения).

В команду вошли Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо. Второе место заняла команда Финляндии, третьей стала сборная Германии.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия +59,8.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира-2023