Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира-2023

Сборная Норвегии победила в женской эстафете на чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам в Планице.

В составе команды выступали: Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво.

Второе место заняла сборная Германии, отставание от лидера составило 20,5 секунд. Тройку лучших замкнула команда Швеции (+28,7).

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

Эстафета, 4х5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво) — 50.33,30

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) +20,5

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист) +28,7