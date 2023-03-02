Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира-2023

Сегодня, 15:25
Сборная Норвегии победила в женской эстафете на чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам в Планице.
В составе команды выступали: Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво.
Второе место заняла сборная Германии, отставание от лидера составило 20,5 секунд. Тройку лучших замкнула команда Швеции (+28,7).
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Планица, Словения
Женщины
Эстафета, 4х5 км
1. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво) — 50.33,30
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) +20,5
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист) +28,7