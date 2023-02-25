Шведка Андерссон выиграла золото в скиатлоне на чемпионате мира-2023

Шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла золото в скиатлоне на чемпионате мира-2023 в Планице.

Она преодолела дистанцию в 15 километров за 38 минут 11,80 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Швеции Фрида Карлссон (+22,00). Третьей в гонке стала норвежка Астрид Эйре Слинн (+48,00).

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) 38.11,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) +22,0 секунды

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 48,0

4. Катарина Хенниг (Германия) +53,3

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,3

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.22,1

7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) +1.23,9

8. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) +1.24,0

9. Франческа Франки (Италия) +1.25,3

10. Дельфин Клодель (Франция) +1.29,7