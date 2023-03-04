Шведка Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км на ЧМ-2023 в Планице

Сегодня, 15:40
Шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам.
Она прошла дистанцию за 1 час и 22,18.0 минуты. Второе место заняла норвежка Анне Хьерсти Кальво с отставанием в 53,0 секунды. Третье место заняла шведка Фрида Карлссон (+54,2).
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт. 30 км. Женщины.
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.
2. Анне Хьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.