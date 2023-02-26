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Сегодня, 15:57

Шведки Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
Йонна Сундлинг (справа) и Эмма Рибом (слева).
Фото Reuters
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Шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения).

В финале спортсменки прошли дистанцию в 8,4 км за 19 минут и 40,7 секунды.

Второе место заняли норвежки Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг, уступившие победителям 2,42 секунды. На третьей строчке — американки Джессика Диггинс и Джулия Керн с отставанием в 5,33 секунды.

Сегодня, 26 февраля на ЧМ в Планице пройдет финал мужского командного спринта, начало которого запланировано на 16.00 (мск).

Эмма Рибом
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