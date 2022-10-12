Шведская лыжница Сундлинг выступила против допуска российских спортсменов к чемпионату мира

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Шведская лыжница, олимпийская чемпионка в спринте Юнна Сундлинг отреагировала на заявление своих соотечественниц Линн Сван и Майи Дальквист.
Дальквист и Сван выразили готовность бойкотировать чемпионат мира по лыжным гонкам-2023, в случае если Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустит россиян к участию в нем.
«Конечно, бойкот — это вариант, но я не хотела бы заходить так далеко. Очень жаль, что все это так далеко дошло. Надеюсь, до бойкота не дойдет, но российских лыжников допускать нельзя. Нужно придерживаться прежней позиции по россиянам», — приводит SVT слова Сундлинг.
Чемпионат мира-2023 пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.
Российские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года.