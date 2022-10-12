Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 14:49

Шведская лыжница Сундлинг выступила против допуска российских спортсменов к чемпионату мира

Иван Торопцев
Корреспондент
Юнна Сундлинг.
Фото Global Look Press

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка в спринте Юнна Сундлинг отреагировала на заявление своих соотечественниц Линн Сван и Майи Дальквист.

Дальквист и Сван выразили готовность бойкотировать чемпионат мира по лыжным гонкам-2023, в случае если Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустит россиян к участию в нем.

«Конечно, бойкот — это вариант, но я не хотела бы заходить так далеко. Очень жаль, что все это так далеко дошло. Надеюсь, до бойкота не дойдет, но российских лыжников допускать нельзя. Нужно придерживаться прежней позиции по россиянам», — приводит SVT слова Сундлинг.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

Российские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года.

Сборная России по лыжным гонкам
Юнна Сундлинг
5
Читайте также
Олимпийского чемпиона Устюгова не пускают в спорт врачи. Есть повод для беспокойства?
Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагедия звезды сборной СССР
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Власти Днепропетровской области заявили о новом взрыве на энергетической инфраструктуре
Путин заявил о готовности РФ к поставкам энергоресурсов в Европу
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тихонов раскритиковал шведских лыжниц за намерение бойкотировать чемпионат мира: «Они бестолковые»

Шведский лыжник Бурман рассчитывает, что многие страны присоединятся к бойку ЧМ в случае допуска россиян