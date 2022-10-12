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Сегодня, 15:57

Шведский лыжник Бурман рассчитывает, что многие страны присоединятся к бойку ЧМ в случае допуска россиян

Алина Савинова

Шведский лыжник Йенс Бурман отреагировал на намерение своих соотечественниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему россиян.

«Если их сейчас допустить, многие страны будут бойкотировать турнир. Я, во всяком случае, на это надеюсь — надеюсь, что все едины. Каково было бы встретиться с ними на старте? Это было бы нехорошо. Россия использует спорт как пропаганду», — цитирует Бурмана SVT.

Ранее шведские лыжницы Сван и Дальквист заявили о готовности бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

Источник: https://www.svt.se/
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Йенс Бурман
Линн Сван
Майя Дальквист
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Шведская лыжница Сундлинг выступила против допуска российских спортсменов к чемпионату мира