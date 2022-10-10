Резцова отреагировала на намерение шведских лыжниц бойкотировать чемпионат мира в случае допуска на него россиянок

Советская биатлонистка Анфиса Резцова отреагировала на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Не ожидала такого от шведских лыжниц. Полагаю, наши лыжницы должны выступать везде. Они самые сильные. Русских все боятся!

Хочу сказать, что я хоть лыжница, но больше биатлонистка. И в лыжах, и в биатлоне это будет потеря для нас, если россиян не допустят на международные соревнования. Не знаю, как все отнесутся к тому, что нас допустят. А вообще предполагаю, что через три месяца мы уже будем выступать на международных стартах», — цитирует Резцову Sport24.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков также прокомментировал заявление шведских лыжниц: «Какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят!»

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.