Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 23:10

Резцова — об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Не ожидала такого, наши лыжницы должны выступать везде»

Резцова отреагировала на намерение шведских лыжниц бойкотировать чемпионат мира в случае допуска на него россиянок
Руслан Минаев

Советская биатлонистка Анфиса Резцова отреагировала на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Не ожидала такого от шведских лыжниц. Полагаю, наши лыжницы должны выступать везде. Они самые сильные. Русских все боятся!

Хочу сказать, что я хоть лыжница, но больше биатлонистка. И в лыжах, и в биатлоне это будет потеря для нас, если россиян не допустят на международные соревнования. Не знаю, как все отнесутся к тому, что нас допустят. А вообще предполагаю, что через три месяца мы уже будем выступать на международных стартах», — цитирует Резцову Sport24.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков также прокомментировал заявление шведских лыжниц: «Какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят!»

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-10-10-anfisa-reztsova-ne-ozhidala-takogo-ot-shvedskikh-lyzhnits-russkikh-vse-boyatsya
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Анфиса Резцова
Линн Сван
Майя Дальквист
0
Читайте также
«Проник в квартиру и приставил нож к горлу». Чешская теннисистка чуть не погибла из-за денег
Экс-игрока «Рубина» приговорили к полутора годам колонии за организацию казино в составе ОПГ
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное
В Сети показали карту взрывов на территории Украины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Бородавко — об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Слишком много думают о себе»
Вяльбе — об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Да и пофиг, пусть бойкотируют»
Бывший защитник «Металлурга» Кукконен заявил, что не осуждает оставшихся в КХЛ финнов
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Польша призвала лишить Международную ассоциацию бокса членства в МОК из-за допуска россиян
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бородавко — об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Слишком много думают о себе»