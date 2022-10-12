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Сегодня, 13:14

Тихонов раскритиковал шведских лыжниц за намерение бойкотировать чемпионат мира: «Они бестолковые»

Артем Бухаев
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист, которые готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских и белорусских спортсменов.

«Очень хорошо! Очень хорошо, что они не приедут. Пусть соревнуются у себя в Швеции. И не лезут в политику! Они бестолковые», — сказал Тихонов «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Maja Dahlqvist. Шведские лыжницы готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских спортсменов

Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Александр Тихонов
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