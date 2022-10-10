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Бородавко — об отказе Сван и Дальквист выступать с россиянками: «Слишком много думают о себе»

Бородавко отреагировал на нежелание шведских лыжниц выступать с россиянками
Руслан Минаев

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на намерение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

«Их мнение мне неинтересно. Слишком много думают о себе, раз делают такие заявления. Мы не можем обращать внимания на слова каждого спортсмена.

У нас уже был опыт с бойкотом зарубежных спортсменов, а зрелищность и обсуждения соревнований от этого только увеличились.

Они больше сами потеряют, если не примут участия», — цитирует Бородавко Sport24.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков также прокомментировал заявление шведских лыжниц: «Какая разница, что будут шведы бойкотировать. Пускай дома сидят!»

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-10-10-borodavko-o-vozmozhnom-boykote-shvedskikh-lyzhnits-chm-iz-za-dopuska-rossiyan-oni-bolshe-sami-poteryayut
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Линн Сван
Майя Дальквист
Юрий Бородавко
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