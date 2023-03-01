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Сегодня, 18:00

Клебо лишили медали чемпионата мира соотечественники. Норвежское доминирование в Планице продолжается

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Симен Хегстад Крюгер.
Фото Global Look Press
Харальд Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд.
Фото Global Look Press
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Пока викинги отдали соперникам из других стран только одну медаль в мужских гонках ЧМ.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения
15 км, свободный стиль. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — 5,3
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 24,6

Норвежцы продолжают куражиться на чемпионате мира в словенской Планице. В 15-километровой коньковой разделке они снова никому не отдали медалей. Тем самым норвежские лыжники установили очередной рекорд: впервые в истории одна сборная забирает все награды в гонке на на двух чемпионатах мира подряд. Два года назад им не смог помешать занять весь пьедестал даже Александр Большунов, который в данной дисциплине на ЧМ-2021 был четвертым.

И это уже второй полный подиум норвежцев в Планице. Ранее они так же оккупировали пьедестал в скиатлоне. Забрать награду у мужской сборной Норвегии на текущем чемпионате мира удалось только Жюлю Шаппа, который выиграл бронзу в классическом спринте.

Симен Хегстад Крюгер. Фото Global Look Press
Симен Хегстад Крюгер.
Фото Global Look Press

Норвежский отбор

Впервые на этом чемпионате мира без призовых мест осталась главная звезда соревнований Йоханнес Клебо. У него традиционно не особо клеится с дистанционными гонками. Но в Планице он нарушил неприятную для себя тенденцию, взяв серебро в скиатлоне. Это его первая личная медаль главных стартов, завоеванная не в спринте. Пока последняя.

Особо сложные отношения у Йоханнеса с коньковой разделкой на . Вообще он мог не выступить в Планице в этой дисциплине, потому что формально не прошел норвежский отбор. В гонке могут принять участие четыре спортсмена от одной страны. Плюс личную квоту получает победитель прошлого чемпионата мира в этой дисциплине. «Пятнашку» в 2021-м выиграл норвежец Ханс Кристер Холунд. Оставалось определить еще четверых.

Йоханнес Клебо. Клебо стал восьмикратным чемпионом мира. Норвежец — лучший лыжный спринтер в истории?

Отборочным стартом тренеры норвежской сборной называли коньковую «десятку» на этапе Кубка мира в Ле Русе. Клебо в этой гонке выступил неудачно, заняв восьмое место и пропустив вперед четырех своих соотечественников. Победу одержал Харальд Эстберг Амундсен, вторым стал Шюр Рете, четвертое место у Пола Голберга, шестое — у Дидрика Тенсета. Плюс не бежали в этой гонке Симен Крюгер и Ивер Андерсен, бравшие медали в коньковых разделках в нынешнем сезоне.

Место в разделке на ЧМ-2023 Йоханнес, можно сказать, выбил за счет хорошего выступления в скиатлоне в Планице. Своим серебром он показал, что готов бороться коньком на дистанции. Поэтому невключение его в состав на «пятнашку» уже выглядело бы странным. Тренерам ничего не оставалось делать, как дать ему шанс.

Харальд Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд. Фото Global Look Press
Харальд Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд.
Фото Global Look Press

Крюгер — Клебо — 2:1

В результате на разделку норвежцы выставили Амундсена и Рете, занявших первые два места в Ле Русе, победителя скиатлона на ЧМ-2023 Крюгера и Йоханнеса Клебо. Естественно с личной квотой вышел на старт и Холунд. Наверное, из тех, кто смог бы выглядеть в разделке точно не хуже этой пятерки, можно выделить Голберга, ведь на данный момент он является лидером дистанционного зачета Кубка мира.

Надо сказать, что Клебо, во-первых, не был худшим на «пятнашке» в своей команде, а во-вторых, совсем чуть-чуть не дотянулся до призового места. Свое место в составе он точно оправдал, хоть и не взял медаль.

Йоханнес Клебо. Клебо без золота в первой дистанционной гонке ЧМ. Но Норвегия оккупирует пьедестал

Йоханнес быстро начал и на отсечке шел лидером (позже его подвинет на вторую строчку Амундсен). Но следующая пара километров далась ему уже не так легко. Отставание от лидера постепенно росло: 14 секунд, 15, 23... На заключительной отсечке перед финишем () Клебо находился на четвертой строчке, но позади еще бежал Амундсен, который явно опережал график Йоханнеса. Чтобы добраться до бронзы, Клебо нужно было отыграть порядка 12 секунд на последнем километре с небольшим у Холунда. И Йоханнесу это практически удалось. Третьему месту он проиграл 0,9 секунды.

За победу боролись Крюгер и Амундсен. Харальд стартовал под самым дальним номером в красной группе — 64-м. Между ним и Сименом было 20 позиций, поэтому он прекрасно знал, как шел по дистанции Крюгер. Амундсен проигрывал по отсечкам несильно, держа соперника в напряжении до самого конца. Ожидающий его на финише соотечественник в этот момент просто не находил себе места. Симен то садился, то вставал и шел к монитору, то просто блуждал из стороны в сторону. Но золота он все же не лишился.

Йоханнес Клебо. Клебо издевательски легко выиграл спринт на чемпионате мира. Триумф норвежца благодаря кульбиту соперника

Крюгер одержал вторую победу в Планице. Теперь он лидер чемпионата мира-2023 по количеству личных золотых медалей. У Клебо, напомним, одна из двух побед была одержана в командном спринте. Норвежский праздник в разделке чуть подпортил швед Вильям Поромаа. Без него у викингов был бы идеальный результат. Из пяти норвежцев Поромаа все-таки одного обогнал — Шюра Рете, который стал шестым.

Дальше в расписании чемпионата мира эстафеты. Женщины побегут в четверг, мужчины — в пятницу. Старт обеих гонок — в 14.30 по московскому времени.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Симен Крюгер
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