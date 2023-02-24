Клебо без золота в первой дистанционной гонке ЧМ. Но Норвегия оккупирует пьедестал

Победа в скиатлоне у Симена Крюгера.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Планица

Скиатлон. Мужчины

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 1:09.40,3

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 12,2

3. Шюр Рете (Норвегия) — 14,1

Соревнования мужчин на чемпионате мира в Планице превращаются в то, что многие ожидали — чемпионат Норвегии. Если накануне в классическом спринте француз Жюль Шаппа отщипнул у викингов бронзу, то в скиатлоне равных норвежцам не было. Они заняли первые четыре места.

Проблемы Клебо на дистанции

Учитывая, как легко в этом сезоне даются победы Йоханнесу Клебо, перед чемпионатом мира все больше ходило разговоров, сможет ли норвежец выиграть шесть золотых из шести возможных. В первой гонке (в спринте) он забрал победу уверенно. Таким образом, Йоханнес завоевал седьмое золото ЧМ и поднялся на четвертое место по количеству медалей на чемпионатах мира в истории. Очередной триумф позволил бы ему обойти в этой таблице шведа Гунде Свана и войти в топ-3. Лидером здесь является другой норвежец Петтер Нортуг, у которого 13 побед на чемпионатах мира.

Было одно серьезное «но». Из семи золотых медалей ЧМ Клебо ни одна не была добыта в индивидуальных дистанционных гонках: три — в личном спринте, две — в командном, две — в эстафетах. Йоханнес вообще не поднимался на подиум чемпионатов мира в других дисциплинах. Помимо этих семи золотых у него есть еще бронза в спринте.

Неприятную статистику норвежец все-таки сумел исправить в Планице. Скиатлон показал, что вставать на первую строчку ему пока еще рано. Несмотря на то что Йоханнес захлебывался на 30 километрах дистанции, он все-таки дорвался до серебра.

Йоханнес Клебо после финиша. Фото Global Look Press

Норвежский подиум

Лыжники недолго шли большой плотной группой в скиатлоне. Уже на втором круге (всего их было восемь) любитель классики Ииво Нисканен начал натягивать пелотон. В итоге в лидирующей группе остались 14-15 спортсменов. В том числе не отставал и все контролировал Клебо.

Этой же группой они дошли до экватора дистанции. На переобувку первыми встали Ииво и Йоханнес, но Клебо серьезно завозился, вставляя лыжи в ботинки, и ушел на коньковые 15 километров только девятым. Первыми в этот момент выскочили его партнеры по команде Симен Крюгер и Шюр Рете.

Двое норвежцев сразу полетели свободным стилем, организовав отрыв от всех остальных. Клебо бросился в погоню и довольно быстро сократил отставание. По сути, уже на первом коньковом круге определился закрытый клуб претендентов на медали. Остальные начали серьезно отставать от трио норвежцев.

На шестом круге казалось, что максимум, чего может добиться Йоханнес в этой гонке, — это бронза. Крюгер и Рете опять начали отъезжать от него. После Симен начал скидывать и Шюра. Дальше Крюгер контролировал свое преимущество уже до конца гонки. А Рете никак не мог отделаться от Клебо. Он уходил от Йоханнеса на подъемах, но тот неизменно отыгрывался на спусках. В итоге вместе они пошли до финиша, где, конечно же, у Шюра не было шансов. Четвертым стал еще один норвежец Пол Гульберг.

Симен Крюгер празднует победу. Фото Global Look Press

Симен Хегстад Крюгер выиграл свое первое золото в скиатлоне на чемпионатах мира. Раньше норвежец выигрывал в этой дисциплине только на Олимпиаде. Для Йоханнеса — это не только первая медаль в дистанционной гонке ЧМ. По количеству наград он обошел Александра Большунова. Теперь у него их девять, у россиянина — восемь. Но Клебо и до этого опережал Большунова в медальном зачете за счет большего количества золотых (семь против одной).

В топ-3 медального зачета за всю историю чемпионатов мира Йоханнес наверняка войдет в воскресенье, когда в Планице пройдут командные спринты. Следующей же гонкой в расписании стоит женский скиатлон. Он стартует в субботу в 16.00 по московскому времени.