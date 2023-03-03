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Сегодня, 18:15

Мужская эстафета на лыжном чемпионате мира — скука. Соперники отдали золото норвежцам сразу после старта

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо
Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо.
Фото Reuters
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо финиширует с флагом Норвегии.
Фото Global Look Press
Члены норвежской сборной празднуют победу
Фото Reuters
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Как же не хватает олимпийских чемпионов из России в этой дисциплине.

Лыжи. Чемпионат мира. Планица, Словения
Эстафета. Мужчины
1. Норвегия (Холунд, Голберг, Крюгер, Клебо) — 1:32.54,7
2. Финляндия (Хакола, Нисканен, Хювяринен, Анттола) — 46,9
3. Германия (Кюхлер, Бруггер, Доблер, Мох) — 59,8

В словенской Планице прошла гонка с максимально предсказуемым итогом — золотые медали в мужской эстафете забрала сборная Норвегии. Таким образом, викинги продлили свою победную серию. В XXI веке они ни разу не проиграли в этой дисциплине на чемпионатах мира. Последний раз без золота в мужской эстафете норвежцы оставались в 1999 году в Рамзау, где первое место заняли хозяева — австрийцы.

Без российских спортсменов, которые выиграли золото в эстафете на последней Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Клебо и компания выиграли чересчур легко.

Члены норвежской сборной празднуют победу
Фото Reuters

Идеальный состав

Результаты женской эстафеты, прошедшей в Планице накануне, давали надежду, что в мужской гонке возможна интрига в борьбе за победу. Там безоговорочными фаворитками являлись шведки, которые штамповали медали на этом чемпионате мира. Но в командной гонке их подвело падение Эббы Андерссон на втором этапе и невнятное выступление Фриды Карлссон на третьем. В результате Майе Далквист пришлось выцарапывать на финише только бронзу.

Наверное, в мужской эстафете ни падения, ни «залет» с лыжами не могли стать барьером для Норвегии. Здесь большей интригой было не то, какое место займет их команда, а каким будет состав на гонку. Даже медали в Планице не гарантировали попадание в эстафетную четверку, которое практически наверняка добавляет лыжнику титул чемпиона мира. Так норвежцам пришлось отказаться от услуг Шюра Рете, взявшего бронзу в скиатлоне, и Харальда Амундсена, который стал вторым в коньковой разделке на 15 километров.

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Забойщиком выступил Ханс Кристер Холунд, который до эстафеты завоевал в Планице бронзу на «пятнашке». Второй классический этап доверили Полу Голбергу — лидеру дистанционного зачета Кубка мира. На ЧМ-2023 у него серебро в личном спринте и золото в командном. Третьим стартовал лучший на этих соревнованиях норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Кроме него никто в Планице не выиграл две личные гонки. Крюгер стал первым в скиатлоне и разделке. Финишером ожидаемо поставили Йоханнеса Клебо. На текущем чемпионате мира он не только взял свои привычные золотые медали в личном и командном спринтах, но и зацепил серебро в скиатлоне.

Кроме того, на старт эстафеты вышло еще 14 команд. Но ни одна из них ничего не могла противопоставить сборной Норвегии.

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо финиширует с флагом Норвегии.
Фото Global Look Press

Девятое золото Клебо

Холунд недолго шел в общей группе и уже со второго километра начал организовывать отрыв. Соперники посмотрели, как убегает норвежец, и продолжили идти своим темпом. Все как будто заранее смирились, что золота им сегодня не видать. Бросаться в погоню за Холундом — опасно, может не хватить на всю дистанцию. Лучше сохранить свою «синицу» и повоевать за серебро.

Но все-таки на первом этапе появился один лыжник, кто бросил вызов норвежцу, но шансов у него было, мягко скажем, не так много. Японец Ре Хиросе, для которого это первый чемпионат мира, отважно побежал за лидером и сократил отставание с 15 секунд до 9. Однако его внутренние расчеты были неверны. Выносливости хватило ненадолго. Эстафету он передал только десятым.

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Голберг ушел в гонку на 25 секунд раньше своих соперников по второму этапу и приблизиться к себе никому не дал. Пару секунд за 10 километров у него отыграл лишь Ииво Нисканен. У финна не было задачи догнать норвежца. Скорее ему важнее было организовать отрыв от преследователей для своих менее титулованных партнеров по команде. Ииво этот вопрос решил. Эстафету он передал вторым, выиграв у всех, кроме Голберга, больше 30 секунд.

Норвежцы же как шли со второго километра в гордом одиночестве, так и продолжали идти. Крюгер, который прекрасно чувствует себя на этом чемпионате, увеличил превосходство до минуты над финской командой и полутора над остальными. В итоге заключительные 10 километров превратились в прогулку для Клебо. Уже точно никто и ничего не смог бы сделать в этой гонке против норвежцев.

Куда интереснее была борьба за серебро и бронзу. Пертту Хюваринен и 20-летний Нико Антолла не подвели своего лидера Нисканена и сохранили вторую строчку. Второе место Финляндии в эстафете можно назвать своего рода сенсацией. Также давненько не поднимались на подиум немцы. На последних метрах Фридриху Моху удалось разобраться с французом Жюлем Лапьером и принести Германии бронзу.

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Благодаря очередной победе Клебо завоевал уже свое девятое золото чемпионатов мира. Столько же у Бьорна Дели, но соотечественник опережает Йоханнеса и по общему количеству наград (17 против 11), и по количеству личных медалей (5 против 3). Больше золотых, чем у Клебо и Дели, насобирал на ЧМ только Петтер Нортуг — 13, из которых 7 личных.

Чемпионат мира в Планице подходит к концу. В расписании остались только классические марафоны. Девушки побегут 30 километров 4 марта, мужчины 50 километров 5 марта.

Сборная Германии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Финляндии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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