Мужская эстафета на лыжном чемпионате мира — скука. Соперники отдали золото норвежцам сразу после старта

Как же не хватает олимпийских чемпионов из России в этой дисциплине.

Лыжи. Чемпионат мира. Планица, Словения

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (Холунд, Голберг, Крюгер, Клебо) — 1:32.54,7

2. Финляндия (Хакола, Нисканен, Хювяринен, Анттола) — 46,9

3. Германия (Кюхлер, Бруггер, Доблер, Мох) — 59,8

В словенской Планице прошла гонка с максимально предсказуемым итогом — золотые медали в мужской эстафете забрала сборная Норвегии. Таким образом, викинги продлили свою победную серию. В XXI веке они ни разу не проиграли в этой дисциплине на чемпионатах мира. Последний раз без золота в мужской эстафете норвежцы оставались в 1999 году в Рамзау, где первое место заняли хозяева — австрийцы.

Без российских спортсменов, которые выиграли золото в эстафете на последней Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Клебо и компания выиграли чересчур легко.

Фото Reuters

Идеальный состав

Результаты женской эстафеты, прошедшей в Планице накануне, давали надежду, что в мужской гонке возможна интрига в борьбе за победу. Там безоговорочными фаворитками являлись шведки, которые штамповали медали на этом чемпионате мира. Но в командной гонке их подвело падение Эббы Андерссон на втором этапе и невнятное выступление Фриды Карлссон на третьем. В результате Майе Далквист пришлось выцарапывать на финише только бронзу.

Наверное, в мужской эстафете ни падения, ни «залет» с лыжами не могли стать барьером для Норвегии. Здесь большей интригой было не то, какое место займет их команда, а каким будет состав на гонку. Даже медали в Планице не гарантировали попадание в эстафетную четверку, которое практически наверняка добавляет лыжнику титул чемпиона мира. Так норвежцам пришлось отказаться от услуг Шюра Рете, взявшего бронзу в скиатлоне, и Харальда Амундсена, который стал вторым в коньковой разделке на 15 километров.

Забойщиком выступил Ханс Кристер Холунд, который до эстафеты завоевал в Планице бронзу на «пятнашке». Второй классический этап доверили Полу Голбергу — лидеру дистанционного зачета Кубка мира. На ЧМ-2023 у него серебро в личном спринте и золото в командном. Третьим стартовал лучший на этих соревнованиях норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Кроме него никто в Планице не выиграл две личные гонки. Крюгер стал первым в скиатлоне и разделке. Финишером ожидаемо поставили Йоханнеса Клебо. На текущем чемпионате мира он не только взял свои привычные золотые медали в личном и командном спринтах, но и зацепил серебро в скиатлоне.

Кроме того, на старт эстафеты вышло еще 14 команд. Но ни одна из них ничего не могла противопоставить сборной Норвегии.

Йоханнес Клебо финиширует с флагом Норвегии. Фото Global Look Press

Девятое золото Клебо

Холунд недолго шел в общей группе и уже со второго километра начал организовывать отрыв. Соперники посмотрели, как убегает норвежец, и продолжили идти своим темпом. Все как будто заранее смирились, что золота им сегодня не видать. Бросаться в погоню за Холундом — опасно, может не хватить на всю дистанцию. Лучше сохранить свою «синицу» и повоевать за серебро.

Но все-таки на первом этапе появился один лыжник, кто бросил вызов норвежцу, но шансов у него было, мягко скажем, не так много. Японец Ре Хиросе, для которого это первый чемпионат мира, отважно побежал за лидером и сократил отставание с 15 секунд до 9. Однако его внутренние расчеты были неверны. Выносливости хватило ненадолго. Эстафету он передал только десятым.

Голберг ушел в гонку на 25 секунд раньше своих соперников по второму этапу и приблизиться к себе никому не дал. Пару секунд за 10 километров у него отыграл лишь Ииво Нисканен. У финна не было задачи догнать норвежца. Скорее ему важнее было организовать отрыв от преследователей для своих менее титулованных партнеров по команде. Ииво этот вопрос решил. Эстафету он передал вторым, выиграв у всех, кроме Голберга, больше 30 секунд.

Норвежцы же как шли со второго километра в гордом одиночестве, так и продолжали идти. Крюгер, который прекрасно чувствует себя на этом чемпионате, увеличил превосходство до минуты над финской командой и полутора над остальными. В итоге заключительные 10 километров превратились в прогулку для Клебо. Уже точно никто и ничего не смог бы сделать в этой гонке против норвежцев.

Куда интереснее была борьба за серебро и бронзу. Пертту Хюваринен и 20-летний Нико Антолла не подвели своего лидера Нисканена и сохранили вторую строчку. Второе место Финляндии в эстафете можно назвать своего рода сенсацией. Также давненько не поднимались на подиум немцы. На последних метрах Фридриху Моху удалось разобраться с французом Жюлем Лапьером и принести Германии бронзу.

Благодаря очередной победе Клебо завоевал уже свое девятое золото чемпионатов мира. Столько же у Бьорна Дели, но соотечественник опережает Йоханнеса и по общему количеству наград (17 против 11), и по количеству личных медалей (5 против 3). Больше золотых, чем у Клебо и Дели, насобирал на ЧМ только Петтер Нортуг — 13, из которых 7 личных.

Чемпионат мира в Планице подходит к концу. В расписании остались только классические марафоны. Девушки побегут 30 километров 4 марта, мужчины 50 километров 5 марта.