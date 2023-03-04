Шведки устроили публичный скандал своему сервису перед марафоном. Итог — золото и бронза

Главные неудачницы эстафеты стали героинями в последней гонке.

Лыжи. Чемпионат мира-2023. Планица, Словения

Женщины. 30 км, классический стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0

2. Анна Кьерсти Калво (Норвегия) — 53,0

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 54,2

Гонка на 30 километров классическим стилем закрывала программу женских соревнований на чемпионате мира в словенской Планице. В последние годы в этой дисциплине доминировали норвежки. Начиная с 2011 года победу во всех марафонах на главных стартах, в том числе Олимпиадах, забирали две лыжницы Марит Бьорген и Тереза Йохауг. Спустя 12 лет флаг на заключительной женской церемонии награждения чемпионата мира наконец-то сменился на шведский.

Сор из избы

Сборная Швеции вполне могла рассчитывать в Планице на все золото в женских соревнованиях. Но сначала в коньковой разделке их сместила с первой строчки американка Джесси Диггинс, оставив Фриду Карлссон и Эббу Андерссон с серебром и бронзой. А в эстафете у шведок случился настоящий провал. Неудачницами стали все те же — Андерссон и Карлссон. Эбба упала на своем втором этапе, а Фрида показала невнятное выступление на третьем. В результате главные фаворитки остались только с бронзой, которую с трудом отвоевала Майя Далквист на заключительном этапе.

После гонки начался публичный разбор полетов. Фрида не стеснялась ругать сервис: «У меня сегодня просто ужас был, а не лыжи. Намного хуже, чем у Ингвильд Остберг. Пришлось воевать за каждый метр. И чем ближе к финишу, тем хуже скольжение и большее отличие от соперниц», — жаловалась Карлссон в интервью Expressen.

Эбба Андерссон впереди пелотона. Фото Reuters Фото Reuters

Глава сервис-бригады сборной Швеции Петтер Мюльбак не согласился с выводами лыжницы: «Она сокращает за первый километр 10 секунд отставания и легко выходит вперед. На мой взгляд, в подъеме, когда Ингвильд увеличила темп, у Фриды просто не было сил на рывок. Если честно, нас всегда обвиняют во всех поражениях. Когда же они на вершине, то вспоминают о нас в последнюю очередь».

Эти слова Мюлбака журналисты донесли до Эббы и Фриды, которые сказали, что сомневаются, что сервисмен вообще смотрел гонку, раз такое говорил. Комментарием отметилась даже мать Карлссон, рассказав прессе, что дочь была подавлена после заявлений Петтера.

Но пожар удалось потушить. Спортсмены и сервис-бригада сборной провели встречу в подтрибунном помещении стадиона, где обсудили накопившиеся проблемы. По итогу извиняться за свои слова пришлось Мюльбаку: «Конечно, Фрида права. Она участвовала в гонке. И раз она так говорит, то нет причин сомневаться в этом».

Побег Андерссон

В заключительной женской гонке чемпионата мира проблем с лыжами шведки не испытывали. По крайней мере об этом говорят их позиции в итоговом протоколе.

Первый круг спортсменки прошли плотной группой: половина участниц (22 из 44 стартовавших) расположились в 10 секундах между собой. На 13-м километре группу начала натягивать и уходить в отрыв Эбба Андерссон. Сначала ее рывок поддержали три спортсменки — финка Кертту Нисканен, американка Рози Бреннан и норвежка Анне Кьерсти Калво. Но Эбба продолжила давить на свои идеально подготовленные лыжи и отдаляться от преследовательниц.

Эбба Андерссон и Фрида Карлссон сразу после финиша. Фото Reuters

На заключительный четвертый круг Андерссон уходила с минутным преимуществом над ближайшими соперницами. Группа за ней уже не думала о погоне, а решила разбираться между собой за серебро и бронзу. К Нисканен, Бреннан и Калво подъехали две шведки — Линн Сван и Фрида Карлссон. Такой пятеркой они шли до заключительных отрезков дистанции.

Примерно за три километра до финиша свой серебряный, как оказалось, рывок совершила Калво. Соперницы как будто растерялись и не сразу включились в борьбу. Поэтому норвежке удалось организовать просвет и держать его до конца. Только Карлссон до последнего работала Анне в спину, но было уже слишком поздно. Фриде не хватило дистанции.

Швеция может занести себе в актив не только золоту и бронзу Эббы и Фриды, но четвертое место Линн Сван в этом марафоне. Их команда была лучшей в Планице и без шансов для других выиграла женский зачет чемпионата мира. В последних гонках на главных стартах неизменно властвовали норвежки.

Женский зачет ЧМ-2023

1. Швеция — 4-3-4 (золото-серебро-бронза)

2. Норвегия — 1-2-1

3. США — 1-0-0

4. Германия — 0-1-0

Победу в мужском зачете еще более уверенно забирает сборная Норвегии, которая пока не отдала на этом турнире ни одной золотой медали. В расписании у парней осталась одна гонка — 50-километровый классический марафон. Он стартует 5 марта в 14:00 по московскому времени.