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Сегодня, 12:57

Большунов: «В гонке у всех лыжи с каждым кругом хуже ехали. Я дотерпел, но опасно было»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России.

— Какие эмоции от гонки?

— Все нормально. Выиграл — значит, хорошо.

— Червоткин сказал, что ты на лыжи пожаловался.

— У всех так. И Леша тоже об этом говорил. Сегодня у всех лыжи с каждым кругом хуже ехали.

— Насколько это помешало?

— Я выиграл. Дотерпел, додержал. Но опасно было. Понимал, что лыжи встают. Хорошо, что все были в равных условиях.

— По ходу гонки так сильно поменялись условия?

— Да. Чуть-чуть теплее стало. И все равно тестировали еще до гонки, было -1. Во время гонки было уже +1. Маленькое колебание температуры, которое ушло на плюс, помешало.

— А свежий снег тоже помешал?

— Если бы свежего снега не было и стало теплее, то лыжи бы ровно сработали.

Александр Большунов
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