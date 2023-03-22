Большунов: «Устал после прошедших гонок. Везде стараешься выкладываться»

Александр Большунов прокомментировал выступление в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Вместе с Александром Терентьевым они заняли первое место.

— Самочувствие в прологе было очень сложное. Я немного расстроился, что так тяжело было. Видимо, устал после прошедших гонок. Они идут подряд. Везде стараешься выкладываться. В разделке пришлось поработать. Перебрал накануне. Организм не успел восстановиться. Но в финале командного спринта уже получше было. Размялся в прологе.

— То есть в прологе не экономил силы?

— Нет. Прямо тяжело было. Даже на разминке вышел и понял, что тяжко будет.

— Лыжи как в командном спринте себя вели?

— Лыжи идеально отработали. Сделали работу над ошибками. Думаю, что лучше и лучше будет.

— Елена Вяльбе говорила, что Терентьев не в лучшей форме. Согласны?

— Сложно. Я после финиша ему говорю: «Давай ускоримся». Обычно он на таком коротком ускорении выигрывает у меня несколько метров. Сейчас видно, что он устал.

— Зачем вы решили ускориться?

— Порадовать публику. Почему нет? Если есть такая возможность. Интересно же.