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Сегодня, 10:40

Анастасия Кулешова выиграла классический масс-старт на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская лыжница Анастасия Кулешова выиграла классический масс-старт на 30 км на чемпионате России-2023 в Тюмени.

Она преодолела дистанцию за 1 час 37 минут 23,8 секунды.

Серебро в гонке завоевала Мария Истомина (+13,3), бронзу взяла Анастасия Прокофьева (+1.21,5).

Юлия Ступак заняла пятое место в классическом масс-старте (+1.55,5).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль

1. Анастасия Кулешова — 1:37.23,8

2. Мария Истомина +13,3

3. Анастасия Прокофьева +1.21,5

4. Диана Артемьева +1.48,2

5. Юлия Ступак +1.55,5

6. Евгения Крупицкая +2.28,4

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Прокофьева
Мария Истомина
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