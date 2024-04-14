Белов победил в масс-старте на 70 км классическим стилем на чемпионате России

Лыжник Евгений Белов выиграл масс-старт на 70 км классическим стилем в рамках чемпионата России.

Гонка состоялась 14 апреля в Мончегорске (Мурманская область). Изначально она должна была пройти в марте в лыжном центре «Малиновка» в Архангельской области, но была перенесена из-за отмены массовых спортивных мероприятий в регионе после происшествия в «Крокусе».

Белов преодолел дистанцию за 3 часа 19 минут 38,7 секунды. Вторым стал Илья Семиков, уступив лидеру 1 минуту 39 секунд. Тройку призеров замкнул Константин Тиунов с отставанием 3 минуты 52,4 секунды.