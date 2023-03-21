Биатлонистка Каплина поделилась мнением об участии в разделке на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала свое выступление на чемпионате России по лыжным гонкам.

Сегодня, 21 марта, спортсменка стала 33-й в лыжной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, уступив победительнице Екатерине Смирновой 2 минуты 13,7 секунды.

— В принципе довольна. Не своим, конечно, результатом. Конечно, была не такая высокая скорость. Но рада тем, как разложилась по дистанции. Это было сложно — все в голове прокрутить, как проходить спуски и подъемы, как бежать, на несколько частей разбить дистанцию. Тяжелый момент. Потому что в биатлоне круги маленькие, в основном настраиваемся на стрельбу. И уже от нее отталкиваемся. Я постаралась все учесть и сложить в одно.

— Биатлонные тренеры говорили, что если бы не болезнь, то можно было бы ожидать от тебя попадания в десятку.

— Да, заболела в Чайковском. Последствия до сих пор разгребаю. Здесь в Тюмени на Кубке Содружества почувствовала себя лучше. Хотела уже выйти на свои легкие состояния. Но немножко не получилось. Вылезли проблемы со спиной. Накануне на тренировке кольнуло поясницу. Так что хорошо, что доехала. На этом мой чемпионат по лыжным гонкам заканчивается. Буду готовиться к своему чемпионату России.

— Не жалеешь, что вышла на гонку, учитывая состояние? Может это сказаться на выступлении на биатлонном чемпионате?

— Нет. Мы с тренером все обсуждаем, контролируем. Это были гонки для того, чтобы посмотреть, как думать в лыжных соревнованиях: как проходить трассу, как чувствовать. Это хороший опыт. Мне очень понравилось. Плюсик в мою копилку.

— Юрий Бородавко сказал, что никакой конкуренции от биатлонисток мы не ждем. Это могло вас завести?

— Если честно, не видела это интервью. Они же готовились к этим стартам. А мы готовимся к своему чемпионату. Поэтому нет, не задевает. Здесь лучшие лыжницы мира, которые показывают отличные результаты. Мы будем только стремиться показывать лучший результат.

— Не подбивала кого-нибудь сделать обратный ход — из лыжных гонок в биатлон?

— Нет. Мы с девчонками не так сильно общаемся. Конечно, стараемся поддерживать связь. В основном с группой Егора Сорина. Мы были в феврале на сборе, где Настя Прокофьева брала мою винтовку, покаталась немножечко, даже постреляла. Сказала, что это очень тяжело. Вероника Степанова тоже хотела попробовать. Если они за, то мы тоже за. Научим. Хотя нам тоже еще надо научиться стрелять. Попробовать дадим.