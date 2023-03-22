Носкова: «Хотелось бы еще попробовать свои силы в лыжных гонках»

Биатлонистка Екатерина Носкова допустила, что продолжит выступать в лыжных гонках.

В среду, 22 марта, спортсменка вместе с Аленой Перевозчиковой стала серебряным призером в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

— Готовы продолжать в лыжах?

— Пробовать свои силы по возможности хотелось бы. Я понимала, что за шестерку возможно бороться. Про медаль не думала, но после пролога понимала, что все возможно, если лыжи не подведут.

— Как распределяли, кто побежит первой и второй?

— Распределяли тренеры. Старший тренер Турышев позвонил нашему тренеру Истомину, видимо, спросил, как я по спринтерским качествам. Артем Евгеньевич знает, что я неплохо себя чувствую именно в таких гонках, где нужна взрывная быстрота. На тренировках себя хорошо проявляю. Сказал, что можно меня ставить на второй этап. Вчера пришла после гонки, после мне сказали: «Завтра с Аленой бежите, ты — второй этап».

— Как бы вы могли охарактеризовать этот круг?

— Круг сложный, потому что на 1700 три подъема, передохнуть некогда. Спуски короткие. Ты постоянно находишься в напряжении. Есть буквально 10 секунд, чтобы передохнуть на последнем спуске, но там уже передача эстафеты. Нельзя нигде расслабиться, потому что можешь проиграть.