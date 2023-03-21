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Чемпионат России

Сегодня, 10:43

Биатлонистка Носкова об участии в лыжной гонке на чемпионате России: «Было классно, но не получилось конкурировать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Екатерина Носкова поделилась впечатлениями от участия в забеге на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

— Ты знаешь, что сегодня выполнила норматив мастера спорта по лыжам?

— Супер! Хоть что-то хорошее в этой гонке произошло.

— А все остальное было плохим?

— Рассчитывала немного на другое, с учетом своего состояния и состояния трассы. Но получилось, как получилось, это опыт. Было интересно поучаствовать. Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе и всем, кто принял участие в том, чтобы мы смогли выступить. Было классно соревноваться с лучшими лыжниками, но сегодня мы им конкуренцию не смогли составить. Может, в следующий раз.

— У вашего тренера Артема Истомина были какие-то ожидания от вас?

— Нет, Артем Евгеньевич вообще никаких ожиданий не озвучивал. Может, внутри себя. Нас он больше тактически настраивал на гонку, чтобы мы правильно разложились, технически прошли грамотно. Получилось? В принципе, да, разложиться получилось. Смогла отработать, как мы обговаривали, последние 2-3 километра. У меня не пошел спад, смогла удержать скорость. По тактике я довольна, как прошла.

Носкова заняла 21-е место по итогам гонки. Она уступила победительнице Екатерине Смирновой 1 минуту и 35,6 секунды.

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