Большунов — об отсутствии Устюгова на финале Кубка России: «Главный старт здесь, а он где-то в другом месте»

Российский лыжник Александр Большунов высказался об отсутствии Сергея Устюгова и Александра Терентьева на финале Кубка России по лыжным гонкам.

«Если они не приехали сюда, значит, чувствуют, что сил уже нет. Главный старт здесь проходит, а они где-то в другом месте. Поэтому без вопросов.

Соперники и сегодня у меня есть. Может, кто-то из них сейчас сильнее Устюгова и Терентьева, я не знаю. Потому что сейчас конец сезона, и не факт, что кто-то может долго держать форму. Потому что реально сезон был сложный и длинный», – приводит слова Большунова ТАСС.

Большунов стал победителем финала Кубка России в гонке на 15 километров классическим стилем. Устюгов в эти же дни принимает участие в лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, а Терентьев снялся с финальной гонки из-за простуды.