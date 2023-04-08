Большунов одержал победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в квалификации мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Спортсмен из Архангельской области прошел дистанцию за 2 минуты и 48,46 секунд. Вторым пришел Андрей Краснов, представляющий Санкт-Петербург, с отставанием в 6,21 секунды. Третье место занял Сергей Забалуев (+6,68). Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация 1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.48,46. 2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 6,21 секунды. 3. Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) +6,68. Финальный забег мужского спринта состоится сегодня, 8 апреля, начало — 12:55 мск.