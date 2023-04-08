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Сегодня, 10:01

Большунов одержал победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в квалификации мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Спортсмен из Архангельской области прошел дистанцию за 2 минуты и 48,46 секунд.

Вторым пришел Андрей Краснов, представляющий Санкт-Петербург, с отставанием в 6,21 секунды. Третье место занял Сергей Забалуев (+6,68).

Лыжные гонки.

Кубок России, восьмой этап.

Спринт, свободный стиль.

Мужчины. Квалификация

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.48,46.

2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 6,21 секунды.

3. Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) +6,68.

Финальный забег мужского спринта состоится сегодня, 8 апреля, начало — 12:55 мск.

Александр Большунов
Андрей Краснов
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