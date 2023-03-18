Большунов стал первым в квалификации спринта на чемпионате России

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в квалификации мужского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам. Турнир проходит с 18 по 26 марта. Второе место занял Сергей Устюгов, уступивший лидеру 0,7 секунды. Третьим стал Александр Терентьев. Чемпионат России. Тюмень. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация 1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,2.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 0,7 секунды.

3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +2,7.