Большунов стал первым в квалификации спринта на чемпионате России

Сегодня, 09:53
Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в квалификации мужского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам. Турнир проходит с 18 по 26 марта.
Второе место занял Сергей Устюгов, уступивший лидеру 0,7 секунды. Третьим стал Александр Терентьев.
Чемпионат России. Тюмень.
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,2.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 0,7 секунды.
3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +2,7.