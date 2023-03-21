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Чемпионат России

Сегодня, 11:32

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters
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Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Он преодолел дистанцию за 34 минуты 51,1 секунды. Второе место занял Антон Тимашов (+12,8). Третья строчка у Алексея Червоткина (+27,9).

Сергей Устюгов занял 10-е место (+1.26,5).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины, 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов — 34.51,1

2. Антон Тимашов +12,8

3. Алексей Червоткин +27,9

4. Иван Якимушкин +43,5

5. Андрей Мельниченко +1.01,7

6. Евгений Белов +1.05,9

7. Савелий Коростелев +1.18,6

8. Павел Соловьев +1.20,8

9. Егор Митрошин +1.22,4

10. Сергей Устюгов +1.26,5

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Антон Тимашов
Сергей Устюгов
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