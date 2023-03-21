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Сегодня, 10:07

Бородавко: «Не исключаю, что Непряева больше не стартует на чемпионате России»

Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко допустил, что Наталья Непряева может пропустить оставшиеся гонки чемпионата России, который проходит в Тюмени.

«Непряева заболела, болит горло, сопли, командный спринт не побежит, не исключаю, что больше на чемпионате России не стартует», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Во вторник, 21 марта Непряева пропустила гонку свободным стилем с раздельным стартом на 10 км из-за простуды. До этого спортсменка выиграла две предыдущих гонки на первенстве страны — спринт классическим стилем и скиатлон 7,5 км+7,5 км.

На чемпионате России в Тюмени женщины проведут еще три гонки: командный спринт свободным стилем (22 марта), эстафета 4x5 км (24 марта) и масс-старт на 30 км (25 марта).

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5039671-borodavko-ne-isklyuchil-chto-nepryaeva-bolshe-ne-vystupit-na-chempionate-rossii.html
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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