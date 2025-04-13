Большунов стал победителем масс-старта на 70 км на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске. 28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды. Вторым стал Егор Митрошин, который уступил Большунову 44,2 секунды. Третье место занял Иван Якимушкин (+45,1). Днем ранее в женском масс-старте на 50 км победу одержала Дарья Канева. Второй финишировала Елизавета Пантрина, третьей — Анастасия Кулешова. Чемпионат России по лыжным гонкам Мончегорск Мужчины Масс-старт. 70 км, свободный стиль Топ-6 1. Александр Большунов — 2:37.17,1 2. Егор Митрошин — 44,2 3. Иван Якимушкин — 45,1 4. Виктор Семенов — 45,5 5. Владимир Фролов — 46,1 6. Дмитрий Кондрашов — 46,8