Ардашев стал чемпионом России в марафоне на 50 км, Большунов финишировал вторым

Представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев одержал победу в мужском марафоне на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. 26-летний лыжник преодолел дистанцию за 2 часа и 32,9 секунды. Вторым стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, его отставание — 0,7 секунды. Тройку призеров замкнул Павел Соловьев (+1,6). Днем ранее женский масс-старт на 30 км свободным стилем выиграла Евгения Крупицкая. Серебро завоевала Мария Истомина, бронзу — Арина Каличева.