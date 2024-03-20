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Чемпионат России

20 марта, 09:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию командного спринта у мужчин

Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта.
Фото ФЛГР
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Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область в среду, 20 марта.

Начало квалификации — 10.25 по московскому времени, финалы пройдут после 11.55. Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

  • Савелий Коростелев — Александр Большунов (Архангельская область-1)
  • Александр Терентьев — Алексей Червоткин (Архангельская область-2)
  • Иван Горбунов — Сергей Ардашев (Татарстан-1)
  • Андрей Феллер — Антон Тимашов (Татарстан-2)
  • Денис Спицов — Иван Якимушкин (Тюменская область-1)
  • Илья Семиков — Ермил Вокуев (Коми-1)
  • Сергей Устюгов — Мирослав Куприн (ХМАО-Югра)
  • Евгений Белов — Андрей Парфенов (Тюменская область-2)
  • Илья Трегубов — Константин Тиунов (Москва-2)
  • Дмитрий Васильев — Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

Александр Большунов
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