Чемпионат России: смотреть трансляцию командного спринта у мужчин

Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта

Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область в среду, 20 марта.

Начало квалификации — 10.25 по московскому времени, финалы пройдут после 11.55. Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

Савелий Коростелев — Александр Большунов (Архангельская область-1)

Александр Терентьев — Алексей Червоткин (Архангельская область-2)

Иван Горбунов — Сергей Ардашев (Татарстан-1)

Андрей Феллер — Антон Тимашов (Татарстан-2)

Денис Спицов — Иван Якимушкин (Тюменская область-1)

Илья Семиков — Ермил Вокуев (Коми-1)

Сергей Устюгов — Мирослав Куприн (ХМАО-Югра)

Евгений Белов — Андрей Парфенов (Тюменская область-2)

Илья Трегубов — Константин Тиунов (Москва-2)

Дмитрий Васильев — Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований