Чемпионат России: смотреть трансляцию командного спринта у женщин

Женский командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта

Женский командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область в среду, 20 марта.

Начало квалификации — 10.00 по московскому времени, финалы пройдут после 11.30. Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

Мария Истомина — Вероника Степанова (Архангельская область)

Екатерина Никитина — Анастасия Кулешова (Мордовия)

Евгения Крупицкая — Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)

Татьяна Сорина — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)

Лидия Горбунова — Дарья Непряева (Татарстан-1)

Екатерина Евтягина — Алена Баранова (Москва)

Екатерина Смирнова — Алиса Жамбалова (Тюменская область-2)

Ольга Сергеева — Анастасия Доценко (Татарстан-2)

Ольга Царева — Анна Мачехина (Беларусь)

Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований