Чемпионат России: смотреть трансляцию командного спринта у женщин
Женский командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта
Женский командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область в среду, 20 марта.
Начало квалификации — 10.00 по московскому времени, финалы пройдут после 11.30. Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Старт-лист
- Мария Истомина — Вероника Степанова (Архангельская область)
- Екатерина Никитина — Анастасия Кулешова (Мордовия)
- Евгения Крупицкая — Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)
- Татьяна Сорина — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)
- Лидия Горбунова — Дарья Непряева (Татарстан-1)
- Екатерина Евтягина — Алена Баранова (Москва)
- Екатерина Смирнова — Алиса Жамбалова (Тюменская область-2)
- Ольга Сергеева — Анастасия Доценко (Татарстан-2)
- Ольга Царева — Анна Мачехина (Беларусь)
Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.
Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований