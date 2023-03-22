Биатлонистка Носкова довольна вторым местом в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала второе место в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

Она выступала в составе команды ХМАО-Югра-1 вместе с лыжницей Аленой Перевозчиковой.

— Эмоции самые положительные! Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил, даже не рассматривали, что мы за что-то там можем бороться, но когда мы сегодня пробежали квалификацию, много, кто подошел и сказал: «Вы сегодня однозначно будете бороться за медали». Конечно, фаворитом была Тюменская область, они это доказали. Но мы взяли серебро, это отличный результат. Я счастлива и довольна. Даже не могу пока описать, что полностью испытываю. Наверное, от того, что этот результат не для всех был неожиданным.

— Это один из самых ярких моментов за сезон?

— Однозначно! Лыжные гонки — не специфичный вид для нас. Вчера я выполнила мастера спорта по лыжным гонкам. Сегодня — мы взяли медаль. Считаю, что соревнования прошли очень классно!

— Командный спринт наиболее близок к биатлону?

— Не совсем, но для меня более близок, потому что у меня довольно развиты взрывные качества, что нужно для командного спринта. У меня давно есть желание и мысль пробежать классический спринт свободным стилем. Вроде на следующем чемпионате России по лыжным гонкам будет. Думаю, чтобы поучаствовать.