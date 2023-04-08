Грухвина одержала победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске

Российская лыжница Анна Грухвина одержала победу в квалификации женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023.

Она прошла дистанцию за 3 минуты и 18,48 секунд.

Второй пришла Наталья Непряева с отставанием в 0,38 секунды. Третьем место заняла Дарья Непряева (+1,30).

Лыжные гонки.

Кубок России, восьмой этап.

Спринт, свободный стиль.

Женщины. Квалификация

1. Анна Грухвина (Тюменская область) — 3.18,48.

2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 0,38 секунды.

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,30.

Финальный забег женского спринта состоится сегодня, 8 апреля, начало — 12:45 мск.