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Чемпионат России

Сегодня, 09:31

Грухвина одержала победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске

Виталий Косик
Корреспондент
Анна Грухвина.
Фото Global Look Press
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Российская лыжница Анна Грухвина одержала победу в квалификации женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023.

Она прошла дистанцию за 3 минуты и 18,48 секунд.

Второй пришла Наталья Непряева с отставанием в 0,38 секунды. Третьем место заняла Дарья Непряева (+1,30).

Лыжные гонки.

Кубок России, восьмой этап.

Спринт, свободный стиль.

Женщины. Квалификация

1. Анна Грухвина (Тюменская область) — 3.18,48.

2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 0,38 секунды.

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,30.

Финальный забег женского спринта состоится сегодня, 8 апреля, начало — 12:45 мск.

Анна Грухвина
Дарья Непряева
Наталья Непряева
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