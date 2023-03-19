0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 15:01

Каминский не согласился с критикой Степановой спринтерской дистанции на ЧР по лыжным гонкам

Алина Савинова
Telegram Дзен

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский высказался об усложнении спринтерской трассы на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Спринтерские гонки получились очень интересными. Вероника Степанова может и не считать это чистым спринтом, она исходит из своих критериев, но дистанция полностью соответствовала общепризнанным международным нормам и правилам. Ее усложнили прежде всего рельефом, а к этому надо готовиться, причем не столько физически, а тактически. Вариативность технико-тактических действий на такой трассе возрастает. Соответственно это надо тоже учитывать. К такой трассе должна быть особенная подготовка, как и к любой другой специфичной трассе», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-ne-soglasilsya-s-kritikoi-stepanovoi-sprinterskoi-distancii-na-chempionate-rossii-236728/
Вероника Степанова
Юрий Каминский
0
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устюгов — о падении: «Ноги не держали. Упал от усталости»

Крянин заявил, что Устюгов выполнил задачу подойти в наилучшей форме к чемпионату России