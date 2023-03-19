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Чемпионат России

Сегодня, 16:56

Каминский считает, что выгорание может привести Устюгова к решению об окончании карьеры

Алина Савинова
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о борьбе Сергея Устюгова с Александром Большуновым в скиатлоне на чемпионате России.

«Для Устюгова падение сегодня оказалось фатальным. Он выбыл из борьбы за победу, а так мог бы бороться с Большуновым. Вопрос в том, смог бы он удержать этот длинный рывок Большунова. Было бы интересно посмотреть, справился бы он. Но нужно признать, что сегодня Большунов после болезни слабее, чем он бывает в хорошей форме», — приводит Metaratings.ru слова Каминского.

Также он предположил, какие факторы могут привести Устюгова к завершению карьеры.

«Закончит ли Устюгов карьеру? Я не знаю, есть ли у Устюгова проблемы в плане физического здоровья. У него были травмы опорно-двигательного аппарата. Как они влияют сейчас? Есть ли у него психологическая усталость. Самое сложное — это выгорание. Спортсмен устает от кочевой жизни, от постоянного психологического няпряжения и стресса. Все это может привести к решению об окончании карьеры», — добавил тренер.

Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Устюгов занял второй место. Бронзу завоевал Иван Якимушкин.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-samoe-slozhnoe-dlya-ustyugova-vygoranie-ono-mozhet-privesti-k-okonchaniyu-karery-236729/
Александр Большунов
Сергей Устюгов
Юрий Каминский
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