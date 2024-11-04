Кубок и чемпионат России по лыжным гонкам: расписание сезона-2024/25
В конце ноября начинается Кубок России по лыжным гонкам
В ноябре в России начнется новый сезон соревнований по лыжным гонкам. В его рамках пройдут этапы Кубка России и чемпионат России (в несколько этапов).
Расписание Кубка и чемпионата России, сезон-2024/25:
- 23 — 26 ноября 2024 года. Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи
- 1 — 4 декабря 2024 года. Кубок России. 2-й этап. Тюмень
- 12 — 15 декабря 2024 года. Кубок России. 3-й этап. Чусовой
- 22 — 23 декабря 2024 года. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк
- 25 — 26 декабря 2024 года. Чемпионат России. Сыктывкар
- 16 — 19 января 2025 года. Кубок России. 5-й этап. Казань
- 25 — 26 января 2025 года. Кубок России. 6-й этап. Ижевск
- 1 — 9 марта 2025 года. Чемпионат России. Казань
- 16 — 17 марта 2025 года. Кубок России. 7-й этап. Сыктывкар
- 22 — 23 марта 2025 года. Чемпионат России. Сыктывкар
- 29 марта — 6 апреля 2025 года. Кубок России. 8-й этап. Апатиты, Кировск
- 12 — 13 апреля 2025 года. Чемпионат России. Апатиты, Мончегорск