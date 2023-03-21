Смирнова о победе в разделке на чемпионате России: «Докатывала гонку через боль»

Екатерина Смирнова прокомментировала свою победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на чемпионате России в Тюмени.

— Такое ощущение, что сегодня ты вышла рвать всех на трассе.

— После скиатлона у меня остался осадочек, но была небольшая проблема, которая мне не дала тогда побороться. Сегодня трасса уже не ледяная. Я со старта дала себе установку, что нужно быть заряженной с самого начала. Когда я в себя не верю, я расслабляюсь и уже со старта проигрываю. А тут я пошла, поняла, что моя погода, все мне подходит. Все совпало в этот день.

— То есть, тебе было все равно, что не стартуют Непряева, Степанова или другие. Ты вышла побеждать в любом случае?

— Когда увидела, что Непряева не побежит, думала: «Ну все, сегодня точно за победу можно бороться». Потому что основной сильной соперницы нет на дистанции сегодня.

— Ожидала такой борьбы от юниорки Алины Пеклецовой?

— Заметила, что ей очень повезло со стартовым номером. Она стартовала в следующей группе, была первой и стартовала за Прокофьевой. Думаю, ей было легче, она ее видела. Когда ты видишь сильную соперницу, у тебя появляется больше мотивации.

— Можешь сказать, что сегодня собой довольна?

— Я недовольна только последним отрезком дистанции, потому что там уже много всем проиграла. Плюс у меня опять в конце стало ломить надкостницу, я уже просто доходила на морально-волевых, нога правая уже не работала. Давно ли у меня эта проблема? Весь сезон не беспокоило, именно на скиатлоне был лед, много поворотов, из-за этого сразу напрягалась эта часть. Я работаю, подкачиваю ногу, делаю массаж и токи. Сегодня только в конце дистанции стало беспокоить. Думаю, это из-за поворотов, их очень много. Да, сегодня докатывала с болью.

— Не было опасений, что биатлонистки окажутся выше по итогам гонки?

— Когда я финишировала, я закричала, а потом поняла, что биатлонистки еще не добежали. Но мне сказали, что они много проигрывают.

Смирнова прошла дистанцию за 26 минут и 9,9 секунды. Она опередила Алину Пеклецову, ставшую второй, на 2,1 секунды.