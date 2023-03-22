Наталья Непряева пропустила вторую гонку подряд на чемпионате России

Наталья Непряева пропустила вторую гонку подряд на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Спортсменка отсутствует в старт-листе квалификации командного спринта свободным стилем. Во вторник, 21 марта, лыжница пропустила гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем из-за болезни.

Непряева выиграла две первые гонки на первенстве страны: спринт классическим стилем и скиатлон 7,5 км + 7,5 км.

Помимо командного спринта свободным стилем женщины проведут еще две гонки на чемпионате России в Тюмени: эстафету 4x5 км (24 марта) и масс-старт классическим стилем на 30 км (25 марта).