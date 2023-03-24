0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 20:55

Непряева — о подготовке лыж: «Теоретически я все умею, не белоручка какая-то»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как и кто подготавливает ее лыжи к соревнованиям и тренировкам.

«Обычно лыжи готовит бригада, но здесь этим занимается Юрий Викторович. Мы же не за сборную в Тюмени бегаем, а за Архангельскую область. А Бородавко — наш личный тренер. Я не участвую в подготовке лыж, нет. Меня не подпускают к ним. Если буду сама готовить, далеко на таких лыжах не уеду. Опыт подготовки имелся только в детстве.Мой первый тренер Александр Васильевич Смирнов, у которого я каталась в Твери, иногда доверял с тренировочных лыж какую-нибудь мазь или парафин снять. То есть теоретически я все это умею, не белоручка какая-то», — приводит RT слова Непряевой.

Непряева выиграла две гонки на чемпионате России-2023 в Тюмени: спринт классическим стилем и скиатлон.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1127576-nepryaeva-maz-parafin-rabota-lyzhi
Наталья Непряева
0
Читайте также
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турышев назвал неграмотным заявление Губерниева о биатлонистке Носковой