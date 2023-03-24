Непряева — о подготовке лыж: «Теоретически я все умею, не белоручка какая-то»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как и кто подготавливает ее лыжи к соревнованиям и тренировкам.

«Обычно лыжи готовит бригада, но здесь этим занимается Юрий Викторович. Мы же не за сборную в Тюмени бегаем, а за Архангельскую область. А Бородавко — наш личный тренер. Я не участвую в подготовке лыж, нет. Меня не подпускают к ним. Если буду сама готовить, далеко на таких лыжах не уеду. Опыт подготовки имелся только в детстве.Мой первый тренер Александр Васильевич Смирнов, у которого я каталась в Твери, иногда доверял с тренировочных лыж какую-нибудь мазь или парафин снять. То есть теоретически я все это умею, не белоручка какая-то», — приводит RT слова Непряевой.

Непряева выиграла две гонки на чемпионате России-2023 в Тюмени: спринт классическим стилем и скиатлон.